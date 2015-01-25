В Счастье из-за обстрела замерзла центральная система отопления: город остался без тепла

Как сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, в результате одного из вчерашних обстрелов Счастья поврежден центральный коллектор, подающий тепло в жилые дома, город остался без тепла. Во время ремонта произошел новый обстрел, осколками с минометной мины ранены двое работников теплокоммунэнерго (мужчина и женщина).

Восстановить теплоснабжение из-за обстрелов не удалось, в течение ночи в Счастье было около 15 градусов мороза, центральная система отопления замерзла.

Сейчас ремонтники размораживают систему по отдельным домам и пытаются подать тепло.

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В пресс-службе отметили, что работников ремонтных бригад не хватает, поскольку люди массово выезжают из Счастье на безопасные территории.

На сегодня в городе осталось менее 5 тыс. человек (в мирное время здесь проживало около 12 тысяч).

”Теплоелектростанция работает, однако вследствие одного из вчерашнего обстрелов серьезно повреждена линия электропередач, что ведет к Новоайдару, пять населенных пунктов вблизи Счастье обесточены, восстановить подачу света можно будет только с 26 января, поскольку необходим подъемный кран и вышка”, - отметил Москаль.