Минкульт начал инвентаризацию мощей в пещерах Киево-Печерской лавры

Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре.

Министерство культуры начало проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах Печерской лавры.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП. На сайте религиозной организации указано, что по инициативе Министерства культуры Украины была создана специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники министерства и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

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"Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре, начиная с 1988 года - с момента открытия монастыря после возрождения", - говорится в сообщении.

Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел уже обсудил с членами комиссии процедуру проверки наличия ценностей.

"В первый день Рождественского поста члены комиссии начали проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах лавры. Работа комиссии проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов духовного собора обители. По просьбе наместника обители, митрополита Павла, обзор алтарных помещений лаврских храмов осуществляется мужчинами, поскольку женщинам запрещается находиться в церковном алтаре", - рассказали детали в УПЦ МП.

Отмечается, что такая проверка происходит впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской лавры.

Ранее директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил, что Почаевская лавра, которой сейчас пользуется УПЦ МП, может изменить свою принадлежность после получения православной церковью Украины томоса об автокефалии. Такую же судьбу он прогнозирует и для Печерской лавры.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября.