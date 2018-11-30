Лучше "50 оттенков": подборка самых эротических фильмов

К Международному дню секса УНИАН составил подборку самых эротических фильмов.

Сегодня, 30 ноября, отмечается Международный день секса.

В этот день в западных странах проводятся парады и перфомансы, дабы поговорить о плотской любви могли все желающие. К тому же участники движений, пропагандирующих безопасный секс, раздают в этот день листовки и презервативы.

В связи с праздником УНИАН составил подборку самых эротических фильмов.

9 ½ недель

Самый известный из фильмов в своем жанре. Вышедший в далеком 1985 году, он стал по-настоящему культовым. За Ким Бейсингер плотно закрепилось амплуа сексуальной чувственной красавицы, а Микки Рурк стал предметом обожания множества женщин.

Сюжет прост - одинокая красавица знакомится со своим загадочным соседом, и между двумя людьми вспыхивает страсть. А сцены стриптиза с завязанными глазами, сексуальные игры с клубникой и медом, занятия любовью под дождем многие из нас помнят наизусть.

Стыд

Фильм о том, к чему может привести зависимость. В данном случае сексуальная. Главные герои просто не могут без дозы жаркого секса. Картина объединяет в себе чрезвычайно эмоциональный сюжет и неплохие постельные сцены. От начальных до финальных титров зритель наблюдает не просто страдания человека, одержимого сексом, человека, которым повелевают животные инстинкты.

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Шоугелз

Молодая танцовщица из стрип-клуба в Лас-Вегасе Номи решает попробовать себя в качестве участницы мегапопулярного шоу на большой сцене. Фильм повествует о том, с чем ей придется столкнуться на пути к успеху. Невероятно сексуальная эротическая сцена в бассейне является одной из самых красивых и запоминающихся.

Неверная

Фильм повествует о семейной паре Эдварде и Конни, которые воспитывают восьмилетнего сына и вроде как абсолютно счастливы. Все рушится в тот момент, когда Конни знакомится с красавцем букинистом. Увлекшись не на шутку, Конни забывает обо всем на свете, но супруг узнает об измене своей жены, и это приводит к ужасным последствиям. Изюминка фильма - потрясающе красивые сцены любви между героями Дайан Лейн и Оливье Мартинеза.

Основной инстинкт

Известный эротический триллер режиссера Пола Верховена вышел в прокат в 1992 году. Главная роль осталась Шэрон Стоун, чья популярность после выхода картины взлетела до небес, а сцена допроса героини Стоун без нижнего белья стала культовой.

Цвет ночи

Эротические сцены между героями Брюса Уиллиса и Джейн Марч были признаны журналом MAXIM лучшими за всю историю кинематографа.

На глазах у врача-психиатра, в роли которого снялся молодой красавец Брюс Уиллис, пациентка совершает самоубийство. В попытке справиться с чувством вины доктор отправляется в другой город к своему приятелю, который проводит групповые сеансы психотерапии. Вскоре друга главного героя жестоко убивают и сюжет начинает лихо закручиваться.

Эммануэль

Главная героиня фильма – молодая и очень сексуальная француженка Эммануэль, живущая со своим мужем Жаном, работником посольства, в Бангкоке. Жан не против случайных сексуальных связей своей жены, и больше того, он поощряет их, ведь он уверен, что это больше раскрепостит ее в сексе. Эммануэль пробует все, что касается физического удовлетворения.

Последнее танго в Париже

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Во время выхода в прокат фильм эпатировал публику, а в Италии был вообще запрещен до 1986 года.

Лента рассказывает об отношениях 45-летнего вдовца и молодой незнакомки, которую он случайно встречает, когда та приходит смотреть для себя квартиру. Дальше – страсть и секс без обязательств. После смерти жены он запутался в себе, он озлоблен, он стремится унижать и овладевать. Она же пока еще слишком неопытна и жаждет приключений. События развиваются медленно и напряженно, приводя зрителей к трагичной развязке.

Щепка

Достойный пример увлекательного эротического триллера. Сюжет построен вокруг сотрудницы издательства, которая после развода с мужем переезжает в новый дом на Манхэттене, похожий на щепку. Там она становится объектом внимания сразу двух жильцов, а после того, как в доме происходит серия загадочных убийств, главная героиня понимает, что убийцей является один из ее поклонников.

Чего только стоит страстная сцена в ресторане, когда героиня Стоун во время свидания в ресторане снимает под столом нижнее белье и вручает его своему собеседнику.

Мечтатели

Еще одна лента легендарного Бернардо Бертолуччи. Действие разворачивается в Париже в мае 1968 года, когда на улицы города вышли сотни студентов-демонстрантов, бунтующих против увольнения со своего поста директора французской синематеки.

«Мечтатели» – это история любви втроем, драма, поднимающая темы запретные тема инцеста.