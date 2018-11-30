Сегодня во всем мире отмечают День секса

Считается, что идея празднования такого дня зародилась на интернет-форумах, где также предложили выбрать основным местом проведения этого действа Амстердам.

Международный день секса отмечают 30 ноября во всем мире вот уже 11 лет. Впервые День секса был внесен в международный календарь праздников в 2007 году с подачи ЮНЕСКО, тем не менее данный праздник не считается официальным.

Что интересно, подобный Дню секса праздник существовал еще в Древнем Риме: именно в конце ноября римляне поводили праздник плодородия, который был направлен на приумножение не только урожая, но и всей природы.

Считается, что идея празднования такого дня зародилась на интернет-форумах, где также предложили выбрать основным местом проведения этого действа Амстердам.

В этот день местные жрицы любви там даже обьявляют скидки насвои услуги, а представители сексуальных меньшинств в День секса выходят на улицы, чтобы показать всему миру, что их любовь не менее прекрасна, чем «обычная».

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Активисты в этот день раздают всем желающим листовки с информациейо безопасном сексе, а заканчивается все это празденство весьма ярким зрелищем - в небо запускают надутые презервативы всех возможных форм и расцветок.

В этот день принято посвящать много времени сексуальности и всему, что с ней связано. При этом ограничиваются варианты празднования только вашй фантазией.

К слову, медики считают, что люди, регулярно занимающиеся сексом, живут гораздо дольше тех, кто этого не делает, и меньше болеют. Ведь секс укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает иммунитет, избавляет от депрессии, а еще — способствует похудению и улучшает состояние кожи.

Как сообщал УНИАН, немецкие эксперты назвали несколько очень полезных гигиенических привычек, которым нужно следовать после занятий сексом.