Конфликт на Азове: пленным морякам выплатят по 50 тысяч гривень

Министр обороны Украины Степан Полторак заверил, что правовая поддержка пленников будет обеспечиваться на международном и национальном уровнях.

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о предоставлении по 50 тыс. грн каждому из взятых Россией в плен украинских военных моряков.

Об этом говорится в сообщении на странице Полторака в Facebook.

"По поручению президента Украины Петра Порошенко, только что подписал приказ о выделении материальной помощи в сумме 50 тысяч гривень каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны и взяты в плен 25 ноября 2018 года", - говорится в заметке.

Полторак добавил, что накануне в Одессе представители командования Военно-морскими силами Украины провели встречу с родственниками и близкими военнопленных по их правам и решению проблемных вопросов.

Читайте также24 матроса и 383 негодяя: командующий ВМС рассказал о соотношении сил в "Керченской битве"

Министр отметил, что юридическими службами Минобороны, Генерального штаба и командования ВМС обеспечена координация с офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека, профильными центральными органами исполнительной власти, международными правозащитными организациями, общественными объединениями и волонтерами - Украинский Хельсинский союз по правам человека, "Крым-SOS", медийные инициативы за права человека и др.

В частности, речь идет о правовой поддержке украинских военных моряков на международном и национальном уровнях, постоянном информировании общественности о состоянии военнопленных, а также о мерах, принимаемых украинской стороной с целью возвращения наших воинов домой.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Читайте также"Слава Богу, что живой": родители пленных украинских моряков рассказали о беспределе РФ (видео)

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. По данным СБУ, российский истребитель Су-30 и разведывательно-ударный вертолет Ка-52 выпустили по украинским кораблям 4 ракеты.

Все 24 моряков, находившиеся на судах, попали после штурма российским спецназом в плен. Трое из них ранены. Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных моряков вывезли из Крыма в московское СИЗО "Лефортово".