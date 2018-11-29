На Черниговщине люди протестуют против закрытия почтовых отделений и требуют обеспечить своевременную доставку пенсий

Люди в Черниговской области выступили против пилотной программы Укрпочты по реформированию стационарных почтовых отделений и замены их на передвижные.

Об этом сообщил лидер общественного движения «Обновление» Сергей Коровченко.

«Уже собрано более 50 тысяч подписей в поддержку законопроекта Юлии Тимошенко, который зарегистрирован в Верховной Раде. Этот законопроект запрещает закрывать почтовые отделения», - отметил он.

"Пока же, продолжается уничтожение украинского села. Теперь кроме закрытых садиков, школ, ФОПов власть добралась и до почтовых отделений. Именноиз-за этого в Черниговской области люди настроены решительно и готовы бороться за сохранение почты. Я полностью поддерживаю эту инициативу. Вместе с людьми мы требуем от президента выполнить его заявление о недопустимости закрытия почтовых отделений и обеспечить своевременную доставку пенсий. Ведь пока такие заявления выглядят очередными обещаниями, а люди уже страдают», - рассказал общественный деятель Сергей Коровченко.

По его словам, на селе уже закрыли почти 90% отделений. Так из 443 сельских отделений останутся работать лишь 10. Люди же теперь не могут своевременно получить пенсии, газеты и платежки. Местами эта задержка составляет около двух недель. Кроме того, не известно, каким образом люди будут добираться до передвижного отделения зимой, когда дороги заснеженные, а на улице низкая температура.

Коровченко убежден, если в ближайшее время обещание президента относительно работы Укрпочты не будет выполнена, люди настроены к дальнейшим протестам и решительных действий, чтобы отстоять свои права.