Блокпост и проверка документов: журналисты рассказали о начале военного положения в Бердянске

Перед городом Бердянск стоит блокпост, который останавливает автомобили и проверяет документы.

На въезде в Бердянск стоит блокпост, который останавливает автомобили, а правоохранители проверяют документы у граждан.

Как рассказал корреспондент телеканала «Прямой», сегодня на улицах Бердянска появились усиленные наряды Национальной полиции полка особого назначения. Уже завершилась сессия городского совета, где кроме обычных вопросов, мэр города поставил вопрос и военного положения.

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"При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность и быть готовым к тому, что у правоохранительных органов есть право проверять эти документы. И возможно личные вещи", - сообщили в горсовете.

"Могу сказать, что сегодня мы почувствовали это на себе, ведь правоохранители подходили к нам, интересовались с которого мы канала, откуда мы приехали. Проверяли наши документы, даже фотографировали их", - рассказал корреспондент Юрий Петрушевский.

Кроме того, перед городом Бердянск появился блокпост, который останавливает автомобили и тоже проверяет документы.

"Сегодня у нас была возможность пообщаться с руководством Бердянского порта. Они рассказали, что они перешли на усиленную охрану, но своими силами, они не приглашали для этого запорожских правоохранителей. Единственная проблема, которая несколько месяцев в Бердянском порту - Крымский мост, из-за которого Бердянск теряет деньги ", - добавил корреспондент.

"Более проблематичной ситуацией у нас является проблема с Керченским проливом. Где в настоящее время стоит четыре наших судна с 23 числа. Все остальное, как работало так и работает", - сказал начальник администрации Бердянского морского порта Александр Барчан.