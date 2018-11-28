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Блокпост и проверка документов: журналисты рассказали о начале военного положения в Бердянске

18:55, 28 ноября 2018
Общество
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Порт в Бердянске несет убытки из-за действий российских оккупантов / фото УНИАН

Как рассказал корреспондент телеканала «Прямой», сегодня на улицах Бердянска появились усиленные наряды Национальной полиции полка особого назначения. Уже завершилась сессия городского совета, где кроме обычных вопросов, мэр города поставил вопрос и военного положения.

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"При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность и быть готовым к тому, что у правоохранительных органов есть право проверять эти документы. И возможно личные вещи", - сообщили в горсовете.

"Могу сказать, что сегодня мы почувствовали это на себе, ведь правоохранители подходили к нам, интересовались с которого мы канала, откуда мы приехали. Проверяли наши документы, даже фотографировали их", - рассказал корреспондент Юрий Петрушевский.

Кроме того, перед городом Бердянск появился блокпост, который останавливает автомобили и тоже проверяет документы.

"Сегодня у нас была возможность пообщаться с руководством Бердянского порта. Они рассказали, что они перешли на усиленную охрану, но своими силами, они не приглашали для этого запорожских правоохранителей. Единственная проблема, которая несколько месяцев в Бердянском порту - Крымский мост, из-за которого Бердянск теряет деньги ", - добавил корреспондент.

"Более проблематичной ситуацией у нас является проблема с Керченским проливом. Где в настоящее время стоит четыре наших судна с 23 числа. Все остальное, как работало так и работает", - сказал начальник администрации Бердянского морского порта Александр Барчан.

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Теги: #военное положение#бердянск