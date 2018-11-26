Мнения пользователей УНИАН относительно введения военного положения в различных соцсетях разделились - опрос

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде ввести военное положение в Украине до 25 января.

УНИАН провел опрос среди своих читателей в разных соцсетях, а также на сайте.

Согласно данным опроса в мессенджере Telegram, категорически против введения военного положения в Украине высказались 67% читателей УНИАН. Тогда как поддержали бы такое решение 33%. Всего в голосовании приняли участие 1245 человек.

Пользователи соцсети Facebook высказались иначе. Так, 55% респондентов проголосовали за введение военного положения в Украине, и, соответственно, 45% - против. К опросу в сообществе УНИАН в Facebook присоединились более 800 участников.

Согласно результатам опроса на сайте УНИАН, категорически против введения военного положения в Украине проголосовало подавляющее большинство читателей - 71%. Соответственно, за решение президента высказались 29% опрошенных. В голосовании на сайте приняли участие 4 тысячи человек.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано согласно международных норм с целью обеспечения безопасности судоходства. Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Читайте такжеРада рассматривает введение военного положения в Украине (онлайн)

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и к графику прохождения через Керченский пролив их не включили.

В командовании ВМС Украины заявили, что согласно статьям 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статье 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства. Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

Читайте такжеПоявился текст указа Порошенко о военном положении в Украине

В ВМС сообщили, что, малый БРК "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" захвачены и буксируются, а малый БРК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента за агрессии Российской Федерации вблизи Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.