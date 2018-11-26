Поддерживают ли украинцы введение военного положения в государстве? - опрос УНИАН

Верховная Рада Украины вечером 26 ноября 2018 года собирается на экстренном заседании рассмотреть предложение СНБО о введении военного положения в Украине в ответ на агрессивные действия Российской Федерации возле Керченского пролива.

В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они относятся к перспективе введения военного положения в Украине.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано согласно международным нормам с целью обеспечения безопасности судоходства.

Читайте такжеОпубликовано видео захваченных украинских кораблей в оккупированной Керчи

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены. В командовании ВМС Украины заявили, что согласно статьям 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статье 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Читайте такжеВ МВД успокаивают: на жизни рядовых украинцев введение военного положения никак не отразится

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским. В ВМС сообщили, что малый БРК «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу» захвачены и буксируются, а малый БРК «Никополь» заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предложить ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Президент Украины Петр Порошенко это предложение поддержал. Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации возле Керченского пролива на сегодня, 26 ноября, на 16:00.