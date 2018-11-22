"Так намного моложе!": Пугачева поразила сеть внешним видом (фото)

Алла Пугачева снова удивила своих поклонников новым образом.

В сети появилось фото артистки Аллы Пугачевой, на котором она позирует в непривычном образе - с собранными в высокий хвост волосами, в очках, рябой блузе и бусах. Рядом с Примадонной российской эстрады стоит певица Жасмин.

Снимок на своей странице в Instagram опубликовала певица Жасмин. "Женщина, которая по-настоящему знает секрет вечной улыбки, доброты и чего-то такого очень теплого и уютного, такого, из-за чего рядом с ней всегда хорошо", - подписала она фотографию.

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В геолокации Жасмин отметила ресторан Balzi Rossi, который находится в Москве.

"Красавицы", "Очаровашки", "Алла Борисовна, Вам очень идёт хвост", "Так намного моложе!", "Как посвежела Пугачева", - пишут в комментариях под фото в фан-группе Примадонны.

Ранее известный российский композитор Игорь Николаев поздравил певицу Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина. Он вспомнил, что год назад в эти дни они обвенчались.