Заговорил по-украински: журналист сообщил интересную подробность о последних днях жизни Кобзона

Дмитрий Гордон признался, что с молодых лет был очень дружен с Иосифом Кобзоном.

В предсмертном бреду российский эстрадный певец Иосиф Кобзон заговорил по-украински.

Об этом в YouTube-программе "Зе Интервьюер" рассказал украинский журналист, приятель артиста Дмитрий Гордон. Ему же об этом рассказал сын Кобзона вскоре после смерти отца, передает "Обозреватель".

В беседе с ведущим программы Дмитрий Гордон признался, что с молодых лет был очень дружен с Иосифом Кобзоном.

"Иосифа Кобзона я очень люблю. Не любил, а люблю. И он любил меня, не могу сказать "любит". Это были очень близкие отношения, очень доверительные. Это грандиозный человек был, грандиозный по размаху, масштабу личности, по системности, человеческим качествам… я таких людей больше, наверное, не видел. А видел я очень многих", - рассказал Гордон.

По словам журналиста, не сказались на их отношениях даже активная пророссийская позиция и грязные заявления певца в адрес Украины. Гордон уверен, что Кобзон, который сам же является выходцем из Украины, "не разобрался" в ситуации и просто поверил в идейность самопровозглашенных "Л/ДНР".

"Говоря о том, что произошло после начала войны, он (Кобзон - Ред.) не разобрался. Он отстал. Он был очень наивным человеком. Он был пророссийский человек, любил комсомол, партию, любил комсомольский строй, Советский Союз, КПСС, он хорошо относился к Ленину и Сталину - у нас было много споров на эту тему", - объяснил Гордон.

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Когда же певец скончался, лично присутствовать на его похоронах Дмитрий Гордон не смог.

"Я не мог поехать на похороны. Я столько наговорил плохого об этих негодяях, которых я ненавижу глубоко за то, что они сделали с моей страной, что там могли быть любые провокации. Как ехать? Там Путин, Медведев…" - продолжил журналист.

Сегодня Гордон хранит в телефоне смс-сообщение от сына Иосифа Кобзона, которое пришло ему вскоре после похорон певца. Супруга артиста решила раскрыть журналисту секрет.

"Мама передает благодарность за поддержку, и хотела рассказать тебе по секрету, что когда в последние дни папа был в бреду, он со всеми разговаривал на украинском языке", - процитировал сообщение Гордон.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.

Справка УНИАН. Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Бахмутском районе Донецкой области. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами. Кроме эстрадной деятельности Кобзон с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

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В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре.

Украина лишила Кобзона государственных наград и заблокировала его активы. Президент подписал соответствующий указ. Также Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области. Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Также Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.