Прощайте, ВДВ: в Украине появились Десантно-штурмовые войска

По словам Порошенко, подписание этого закона является важным этапом дальнейшего развития украинской армии.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании высокомобильных десантных войск ВСУ в Десантно-штурмовые войска.

Как передает корреспондент УНИАН, закон был подписан главой государства во время проходящих в Николаеве торжеств по случаю 100-летия создания морской пехоты.

Читайте такжеПорошенко утвердил эмблему и флаг Десантно-штурмовых войск (фото)

«В ноябре прошлого года на Михайловской площади в Киеве мы провели торжественное мероприятие. Изменили название, символику, и униформу ваших боевых побратимов - десантников. Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной Радой закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обороны отно сительно десантно-штурмовых войск». Поздравляем наших боевых побратимов! Этот законодательный акт регулирует название этого славного рода войск - Десантно-штурмовые войска », - сказал глава государства.

Порошенко подчеркнул, что подписание этого закона является важным этапом дальнейшего развития армии.

Как ранее заявил президент Украины Петр Порошенко, с сегодняшнего дня, 23 мая, морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ будут носить береты цвета морской волны.