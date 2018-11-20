Чем закончатся протесты "евробляхеров"

Акции протеста «За доступное авто» почти одновременно начались сразу в 56 городах Украины. «Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут длиться до момента получения результатов по отмене законопроектов 8487 и 8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза», - отмечается в сообщении на странице ГО «Авто Евро Сила» в Фейсбуке.

Под предлогом того, что «евробляхеры» не хотят создавать проблем на дорогах другим водителям, протестующие о перекрытиях заранее сообщили в соцсетях. Но, откровенно говоря, на деле такая предусмотрительность мало чем помогла, и проблем от протестов стало только больше.

К примеру, в Киеве машины «евробляхеров» двигались к месту дислокации в правительственном квартале колоннами, чем усложняли передвижение для других водителей. Позже несколько сотен автомобилей на еврономерах перекрыли улицу Грушевского в центре столицы, из-за чего оказалось заблокированным движение общественного транспорта и, минимум, три автобусных маршрута отклонились от своего графика.

Оказались перекрытыми и трассы областного значения - протестующие стали непрерывно ходить по пешеходным переходам и перестали пропускать другие автомобили. Ближе к обеду вторника, Укравтодор на своей странице в Фейсбуке ежечасно стал публиковать списки перекрытых дорог, а также тех, где движение уже нормализовалось.

Так, по трассе «Киев-Одесса» заблокированными двумя сотнями машин в районе села Дачное под Одессой оказались четыре полосы, причем от митингующих звучали угрозы полностью прекратить движение по дороге. А, чтобы их подкрепить, водители авто на еврономерах развернули рядом и палатки.

Кроме этого, в нескольких местах была перекрыта и трасса Киев-Чоп на Львовщине. После замечаний правоохранителей в адрес «евробляхеров», на одного из полицейских у села Белая Криница даже наехали автомобилем.

В Тернопольской области из-за акции протеста осложнилось движение на Подволочиском шоссе, которое расположено к востоку от Тернополя и ведет в столицу. Более 100 автомобилей с включенными «аварийками» расположились на каждой из четырех полос трассы с определенным промежутком. Также на дороге водители «евроблях» выстроили конструкции из шин. Поэтому другим водителям пришлось передвигаться «змейкой», минуя препятствия.

Кроме перекрытий основных автомобильных артерий, владельцы машин с еврономерами взялись перекрывать и таможенные пункты пропуска. К примеру, в Ровно стычки «евробляхеров» с таможенниками начались еще в понедельник, 19 ноября. Там владельцы нерастаможенных авто, а также бизнесмены, которые промышляют перегоном старых машин из-за границы, заблокировали региональную таможню, добиваясь снижения ставки на растаможку, которая, по мнению активистов, только за один день якобы резко и необоснованно выросла сразу на 1000 долларов. По аналогичной причине была заблокирована и работа таможни в Ивано-Франковске.

В ночь на вторник владельцы машин с литовскими номерами заблокировали с украинской стороны погранпереходы «Новая Гута — Новые Яриловичи» на границе с Беларусью, из-за чего через пункт пропуска не могли проехать ни машины, ни рейсовые автобусы, и потому некоторым пассажирам пришлось пересекать границу пешком и самостоятельно добираться до населенных пунктов.

В Украине уже не первый год идут споры об автомобилях иностранной регистрации, которые ввозятся в Украину в обход таможенных правил. Впервые владельцы «евроблях» стали перекрывать улицы столицы в сентябре 2017 года.

В ответ на это глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила владельцам уже ввезенных в Украину легковых авто с иностранной регистрацией переход на украинские номера по стоимости от 1 до 1,4 тыс евро. Но уже тогда такой расклад митингующих не устроил. «Евробляхеры» потребовали от правительства снизить стоимость растаможки автомобилей, закрепив это в отдельном законе. «В законопроекте должен быть или единый сбор для растаможки авто, или нужно оставить только НДС и пошлину», - заявлял руководитель организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич в самом начале протестов.

Параллельно акциями «евробляхеров» начали выражать недовольство другие участники дорожного движения. В основном, из-за количества ДТП, виновниками которых часто становились именно авто на европейских номерах. «Завозить автомобили, которые нигде никем не зарегистрированы, на которых очень часто происходят преступления, по которым невозможно ничего выяснить, - это ненормально… Никто не хочет ничего плохого сказать по отношению к автомобилистам, но нужно понимать, что нам нужно находить правильное решение, которое будет делать всех равными перед законом», - отмечал тогда премьер Владимир Гройсман.

Впрочем, долгое время ни правительство, ни народные депутаты никаких решений не находили.

Законопроект, на появлении которого настаивали водители авто на еврономерах, был зарегистрирован в парламенте только в текущем году. Но рассмотрение его все время откладывалось. А акции «евробляхеров» продолжались. К примеру, в июле они три дня перекрывали улицы, требуя отменить постановление Кабмина, согласно которому полицейские получили возможность круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через госграницу и в других местах, где органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности. Также полиции предоставили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления «Инспектор-2006», что позволяло им контролировать нарушения правил ввоза автомобилей. Это, по сути, мешало перегонщикам нерастаможенных авто договариваться с таможенниками.

Верховная Рада, наконец, пошла у «евробляхеров» на поводу и законопроект о растаможке был проголосован в первом чтении. В документе, в частности, говорилось, что, в течение первых 90 дней с момента вступления закона в силу, должна была действовать 50% скидка на растаможку. А в течение первого полугодия с начала действия закона к владельцам машин на еврономерах обещали не применять штрафные санкции. Также были утверждены базовые ставки акцизного сбора для автомобилей на уровне 50 евро – для бензиновых и 75 евро – для дизельных двигателей. Кроме того, появился коэффициент возраста автомобиля.

Но и этом случае растаможить авто на порядок дешевле, по мнению «евробляхеров», не представлялось возможным.

Как результат, торги власти с водителями авто на еврономерах продолжались до начала ноября. Пока в первой декаде Верховная Рада не приняла вышеупомянутый законопроект во втором чтении и в целом. К этому моменту в документ были внесены ряд поправок: помимо коэффициента возраста, ввели базовые ставки в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см были введены базовые ставки 50 и 100 евро соответственно, а для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см - 75 и 150 евро.

Параллельно Верховная Рада приняла еще закон об усилении контроля за перемещением транспортных средств с иностранной регистрацией, по которому автомобиль нельзя передавать во владение, пользование или распоряжение кому-либо, а также запрещено использовать его в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тысячи гривен. Первая фиксация нарушений работниками Нацполиции предусматривает штраф в 8,5 тысяч гривен, повторная - 17 тысяч гривен, лишение права управления на год и изъятие авто.

Конечно же, такими новациями «евробляхеры» остались недовольны. На следующий день после принятия законов, в знак протеста против таких «уступок» власти, лидер «АЕС» Олег Ярошевич сжег свой Range Rover (этот автомобиль, кстати, 20 ноября привозили на пикет под здание Верховной Рады), после чего протесты снова продолжились.

Сейчас, по словам Ярошевича, народные депутаты Юрий Деревянко и Сергей Каплин внесли в парламент постановление о возвращении двух этих законопроектов на доработку в профильный комитет. Но пока их дальнейшая судьба неизвестна.

Водители авто на еврономерах обещают, что продолжат протестовать на украинских дорогах до тех пор, пока власть не отменит нормы законопроектов 8487 и 8488, которые снижают акцизы на растаможку, уменьшая количество автомобилей, разрешенных к ввозу на территорию Украины.

«Понимаем, что акции создадут осложнения движения в точках их проведения. Чтобы мы не создали вам дискомфорта, просим вас воздержаться от движения указанным на карте местами, поскольку мы очень не хотим для вас неудобств. Просим нас понять - нас достало, что власть не слышит своих граждан», - говорится в заявлении «АЕС».

Участники акции утверждают, что парламент принял нормы, не учитывая их требования. В частности, они требуют отменить коэффициент возраста авто в расчете стоимости акциза.

Но сейчас большой вопрос, удастся ли митингующим отстоять свои «хотелки». Ведь часть из них уже согласны смириться и растаможить свои авто по новым законам. Осталось лишь дождаться, когда президент их подпишет.

Анастасия Заремба