Эксперт объяснил, почему Москва боится переименования УПЦ МП

В России есть большие надежды на то, что решение о переименовании УПЦ МП не будет принято до президентских выборов в Украине.

УПЦ МП противится переименованию в РПЦ не менее, чем самой автокефалии.

Об этом пишет политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил в своей статье на "Главреде".

Политолог утверждает, что в России есть большие надежды на то, что решение о переименовании УПЦ МП не будет принято до президентских выборов в Украине.

"Если у нас будут медлить с этим, а президентские выборы пройдут по российскому сценарию, это будет значить, что переименования МП точно не будет, это решение будет заблокировано. Это, в свою очередь, будет значить, что распад российской церкви в Украине замедлится, а потом, возможно, и произойдет какой-то реванш. Расчет – на это", - добавил он.

Чорновил также утверждает, что те украинцы, которые четко сказали, что идентифицируют себя с Московским патриархатом, на самом деле больше привязаны к названию – Украинская православная церковь.

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"Согласно украинскому законодательству, не епископ, не президент Украины, не митрополит и не патриарх, а местное население решает, к какой конфессии будет принадлежать их церковь. То есть люди, например, жители села, должны будут признать, что теперь они являются российской церковью в Украине. Как думаете, что произойдет? Да такая церковь очень быстро, за считанные недели, перейдет в единую украинскую поместную православную церковь! И таких случаев будет очень много. Потому, если удастся провести Объединительный собор до конца ноября, если после этого удастся получить Томос до конца года, если до президентских выборов получится провести закон о переименовании церкви и урегулировании церковных отношений, то я думаю, через год-два будет существовать РПЦ в Украине, которая будет иметь около 5% прихожан – это их приблизительный рубеж", - пишет эксперт.

Он также объяснил, почему УПЦ МП сегодня так противится переименованию в РПЦ.

"Прежде всего, они боятся потерять прихожан. Сегодня именно название – УПЦ – является тем, что позволяет абсолютному большинству верующих по-прежнему ходить в эти церкви. К тому же, в самом Московском патриархате постоянно подчеркивают, что УПЦ МП – это украинская церковь, а не филиал московской, мол, УПЦ МП и РПЦ просто в каноническом единстве. Но УПЦ КП сейчас в каноническом единстве с Константинополем, а не с Москвой. То есть кто-то с кем-то непременно в каноническом единстве… Пока МП остается УПЦ, а государство, пусть по умолчанию, но признает их статус, как украинской церкви, а не как представительства российской церкви, до тех пор против них нельзя применить никакие законопроекты, которые бы носили ограничительный характер, например, в тех же финансовых вопросах", - считает Чорновил.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.