На Ани Лорак обрушилась волна критики из-за соблазнительного танца (видео)

Ани Лорак танцевала в платье с разрезом и в босоножках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😄 Живи здесь и сейчас. Почувствуй музыку внутри себя. Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 16 Ноя 2018 в 11:04 PST

Опальная украинская певица Ани Лорак опубликовала видео, на котором она танцует соблазнительный танец в блестящем платье с разрезом.

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Видео опубликовано в Instagram артистки. "Живи здесь и сейчас. Почувствуй музыку внутри себя", - подписала ролик Ани Лорак.

Видеозапись сразу же раскритиковали недовольные подписчики. "Швабра и то более пластичная", "На сцене вроде бы нормальные движения, а в жизни печаль", "Бездарно танцует Лорак", "Танцы - это, конечно, не ваше конёк", "Старуха стремная", "Какой-то ужас просто!", "Танцует как деревянная", - пишут в комментариях.

Ранее скандальная украинская певица Ани Лорак показала видео со съемок российского шоу "Голос" и нарвалась на волну критики в сети. На нем она предстает в экстремальном мини.