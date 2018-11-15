Друг Украины вместо НКВДшника: КГГА хочет переименовать улицу Кудри в честь Маккейна

Кудря был советским разведчиком и руководителем подпольной разведывательно-диверсионной группы в Киеве во время Второй мировой войны, главной задачей которого была борьба с "украинскими националистами", тогда как Джон Маккейн активно отстаивал интересы Украины во время и после Революции Достоинства и поддерживал стремление украинцев жить в демократическом государстве.

Киев рассматривает возможность переименовать улицу Ивана Кудри, что в Печерском районе, в честь сенатора от Республиканской партии США Джона Маккейна.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского городского совета.

По словам заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, именно этой улице предлагается дать новое имя, ведь Кудря был советским разведчиком и руководителем подпольной разведывательно-диверсионной группы в Киеве во время Второй мировой войны, главной задачей которого была борьба с "украинскими националистами".

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"Сенатор был настоящим другом украинского народа. Именно Маккейн стоял с нами бок о бок на Майдане во время Революции Достоинства. Он неоднократно бывал на фронте, активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране. Мы должны увековечить имя большого друга нашей страны Джона Маккейна, назвав одну из столичных улиц в его честь", - отметил Прокопив.

Отмечается, что эту инициативу поддерживает семья американского политика - Киевсовет получил официальное письмо от вдовы сенатора Синди Маккейн.

Также в Киевсовете отметили, что на сайте электронных петиций в Киевский городской совет зарегистрировано 11 различных обращений, которыми предлагается почтить имя Маккейна в столичной топонимике.

Как сообщал УНИАН, переименовать улицу Ивана Кудри в честь сенатора Маккейна предлагает президент Украины Петр Порошенко. С инициативой назвать одну из центральных улиц Киева в честь Маккейна выступила также парламентская фракция "Народный фронт".

Маккейн скончался 25 августа в результате онкологического заболевания. Он похоронен в Аннаполисе (штат Мэриленд) на территории Военно-морской академии США, которую он закончил.

В церемонии прощания с Маккейном, состоявшейся в Вашингтонском национальном соборе, от Украины участвовали Порошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк и Киевский городской голова Виталий Кличко.