Кровавое ДТП в Харькове: опубликованы выводы дополнительной экспертизы по делу Зайцевой-Дронова (документы)

В суде по делу кровавого ДТП огласили выводы дополнительной экспертизы.

13 ноября в суде по делу смертельного ДТП на Сумской в Харькове, произошедшего в октябре 2017 года, были предоставлены результаты экспертиз.

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Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева на своей странице в Facebook и опубликовала соответствующие документы.

"Таки огласили выводы комплексной судебной автотехнической експертизы. Кратко, есть графическое изображение границ перекрестка (без масштаба, расчета углов, в принципе без всех расчетов, но с указанием того, что "Фольцваген" заехал на "условную" линию границы перекрестка - стр. 23) и фототаблица, которая отражает противоположное). Адвокаты Дронова заявили отвод експертам. Думаю, шансов не много, а зря", - отметила адвокат.

13 ноября Киевский районный суд Харькова отказался вызвать на заседание в качестве свидетеля медсестру, которая брала анализы у обвиняемой в смертельной ДТП на ул. Сумской Елены Зайцевой.

В частности, защитник пострадавших Лариса Матвеева подала в суд ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей медсестру, которая брала анализы у Зайцевой после аварии, и психиатра, осматривавшего ее.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.