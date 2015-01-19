Станцию метро "Победа" в Харькове планируют открыть до конца года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом сегодня сообщил советник Харьковского городского головы Евгений Водовозов.

По его словам, 21 января на сессии Харьковского городского совета по предложению Департамента строительства и дорожного хозяйства будут заложены средства на продолжение строительства метро. Кроме того, на строительство направят нераспределенные остатки средств по итогам 2014 года.

Читайте такжеХарьковским студентам обещают вернуть льготный проезд в метро, но уменьшить количество поездок«В 2015 году мы ожидаем открытия станции метро «Победа» и окончания проектирования двух станций метро этой линии в сторону улицы Одесской. Это те планы, которые реально воплотить в жизнь в этом году», - заверил Водовозов.

Справка УНИАН. «Победа» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена, которая сейчас строится. Станция будет расположена на Алексеевской линии метро, сразу за станцией «Алексеевская» и станет конечной этой линии. Возле станции расположен Алексеевский рынок, трамвайная линия по проспекту Победы и разворотный круг троллейбусов.

Харьковский метрополитен-второй по количеству станций и длине линий на Украине. Перевозит в год до 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-заводской, Салтовской и Алексеевской.