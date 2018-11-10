В Киеве на Андреевском снесли забор вокруг скандальной стройки, но она продолжилась (фото, видео)

Как только активисты и коммунальщики разошлись, строительные работы начались снова.

Со ссорами, толкотней, взрывами и дымом коммунальщики разобрали забор вокруг скандального строительства гостиницы напротив музея Булгакова на Андреевском спуске в Киеве.

Забор и работы возобновили накануне, несмотря на запреты и многочисленные протесты общественности, говорится в сюжете ТСН.

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Демонтаж незаконных конструкций начали в 10:00 утра в окружении правоохранителей. Строители против: "Мы же ничего не делаем, не быкуем, мы просто хотим достроить".

На стройке появляются представители КГГА и говорят, что кран и забор на улице Фроловской установили незаконно – улицу надо освободить. "У застройщика есть три дня, чтобы убрать этот кран. Если он это не сделает, то город будет убирать этот кран", - предупредили чиновники.

Директор компании застройщика настаивает, что все делает законно: на строительство имеет решение суда, в случае препятствования готов снова судиться и требовать возмещения ущерба. Тем временем на стройке слышно на одном из этажей взрывы нескольких дымовых шашек. Через густой дым становится трудно дышать. Застройщик утверждает, что провокацию сделали активисты, хотя они стояли рядом с ним внизу.

Тем временем музей Булгакова и соседние дома стремительно идут трещинами. В гостях у Владимира журналисты были еще весной – с тех пор появились новые. "Видите – покрашено было, уже трещит. Он разрушил гору, которая является заповедной", - рассказал хозяин.

Забор убирают за два часа, а вот с террасы господина Владимира ТСН видит, что как только активисты разошлись, начали строить снова. Стрела крана перемещалась прямо над головами соседей.

На вопрос, почему так происходит, застройщик ответил просто: "У вас глупые вопросы. Вы что-нибудь умное спросите".