В Углегорске вследствие обстрела из "Градов" погибли двое детей (фото)

Как сообщил глава УМВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин, произошло прямое попадание в частный дом.

"Погибли дети - мальчики 7 и 16 лет, братья. Девочка 8 лет, их сестра, доставлена с ранениями в городскую больницу", - написал он.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 4 украинских военных, еще 32 получили ранения – штабНа месте происшествия работает следственная группа.

Также Аброськин сообщил об обстреле мирных жителей в Красногоровке.

"Утром 18 января боевики из минометов обстреляли жилой сектор Красногоровки, Марьинского района. В результате прямого попадания в частное домовладение по улице Суворова погибла молодая женщина, получил ранения ее гражданский муж", - отметил начальник главка.

Кроме того, в районе улицы Совхозной в результате обстрела в течение часа получили осколочные ранения отец и его дочь 1997 года рождения.