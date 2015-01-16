В бою под Гранитным погиб один военный - "Азов"

Об этом сообщает пресс-служба полка особого назначения "Азов".

"В результате боя под Гранитным погиб один военный ВСУ, двое военных получили ранения, также ранения получил боец полка особого назначения "Азов" и медик полка, который бросился оказывать помощь украинским военным", - говорится в сообщении.

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В полку отметили, что по состоянию на 20:00 артиллерия боевиков затихла. Потери террористов пока не известны.

Кроме того, из разведданных стало известно, что террористы стянули в район населенного пункта Гранитное танки и тяжелую артиллерию и перегруппировывают войска в наступательный порядок.