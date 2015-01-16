Под ГПУ возник конфликт между украинскими и иностранными журналистами

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, сегодня возле здания ГПУ во время митинга активистов и общественности журналистам иностранного телеканала якобы повредили видеокамеру.

«Из-под стен силового ведомства представители одного из украинских телеканалов вели прямую трансляцию о массовых мероприятиях. В это время иностранные журналисты начали громко высказываться относительно работы корреспондента, который был в кадре. Представители отечественного телеканала вместе с активистами попросили коллег, у которых, как оказалось, аккредитация для работы в Украине закончилась в прошлом году, не мешать. Но иностранные журналисты не отреагировали. В результате эмоционального общения между активистами и иностранными СМИ видеокамера последних оказалась на земле», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве задержали участника стычки с журналистами из РФ во время шествия в честь БандерыВ настоящее время журналисты находятся в Печерском райуправлении киевской милиции, где пишут официальное заявление по поводу умышленного повреждения имущества телеканала.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Как сообщил участник инцидента, журналист 5 канала Азад Сафаров, конфликт спровоцировали две иностранки - журналистки российского LifeNews, которые мешали ему выйти в прямой эфир.