Принцесса Японии может посетить Днепр в феврале

Принцесса готова привезти в Украину свою коллекцию искусства.

Мэр Днепра Борис Филатов на своей Facebook странице рассказал, что в феврале 2019 года Днепр со своей коллекцией искусства посетит японская принцесса Такамадо.

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"Вчера она дала согласие на свой визит в Днепр. Совсем скоро, в феврале следующего года. Принцесса готова привезти в Украину свою коллекцию искусства. Я не знаю, что я должен буду сделать, чтобы организовать этот визит. Но я разобьюсь в лепёшку, чтобы он состоялся" - написал Борис Филатов.

В Японии Филатов удостоен приема принцессы императорского дома Такамадо, с которой он уже встречался несколько лет назад.