Главу Херсонской ОГА не пустили на церемонию прощания с Гандзюк

Друзья Екатерины перекрыли проход Гордееву и его охране.

В Херсоне, где сегодня, 7 ноября проходит прощание с общественной активисткой Екатериной Гандзюк, на церемонию не пустили главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева.

Председатель Херсонской ОГА Гордеев приехал в херсонский дворец искусств, где проходит церемония прощания с Гандзюк. Друзья Екатерины перекрыли проход Гордееву и его охране. После нескольких минут споров Гордеев уехал, сообщает РБК-Украина.

Читайте такжеСмерть Гандзюк: в Херсоне забросали файерами и разрисовали главное управление нацполиции (фото)

Как сообщал УНИАН, сегодня более тысячи жителей Херсона, области и граждан, приехавших из других регионов Украины, пришли в херсонский дворец искусств на церемонию прощания с управляющей делами Херсонского городского совета, активисткой Екатериной Гандзюк.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Читайте такжеЗагорелся дом помощника нардепа, которого СМИ связывают с убийством Гандзюк – соцсети (фото)

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится четвертый подозреваемый исполнитель преступления.

4 ноября Гандзюк после длительного лечения скончалась.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ. Ранее правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета о расследовании дела Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.