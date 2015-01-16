Боевики используют мобильные рации для поиска украинских патриотов на Донбассе - СБУ

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

«К все большему числу ослепленных пропагандой Кремля наших соотечественников в Донецкой и Луганской областях приходит прозрение, и они предоставляют Службе безопасности информацию о событиях, происходящих в т.н. «ДНР» и «ЛНР», - написал он.

«По их словам, российские боевики, координируемые представителями спецслужб - как ГРУ ГШ РФ, так и ФСБ, активно ищут для дальнейшей расправы патриотов Украины в соцсетях и среди пользователей интернет-сервиса «Zello», - добавил Лубкивский.

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«Опасность использования российских соцсетей неоднократно подчеркивалась Службой, но до последнего времени "Zello" считался украинцами достаточно безопасным сервисом. Вместе с этим, СБУ получила от одного из боевиков - жителя Донецкого региона, который перешел на нашу сторону, неоспоримые доказательства того, что террористы могут идентифицировать пользователей интернет-сервиса «Zello», - отметил советник председателя СБУ.

По данным СБУ, российские спецслужбы, действующие в Донецке, располагают значительными объемами актуальной технической информации о пользователях упомянутого сервиса (имя; данные из профилей; другие псевдонимы, которые авторизовывались с одного телефонного терминала; IMEI мобильных терминалов и их IP-адреса и тому подобное).

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«Учитывая то, что разработчиком данного сервиса являются россияне - единственным возможным каналом получения боевиками таких данных являются российские спецслужбы. Поэтому избегайте передачи по каналам "Zello" важной информации и принимайте меры, которые бы сделали невозможной вашу идентификацию. Помните, "Zello" мониторится врагом, который делает все возможное для поиска и борьбы с украинскими патриотами», - подчеркнул Лубкивский.