Крымчанам пригрозили штрафами за неявку в военкомат до 16 марта

14:57, 16 января 2015
Общество
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Жителей аннексированного Крыма, которые не явятся до 16 марта в военкоматы для постановки на учет, ждут штрафные санкции.

УНИАН

Об этом говорится в пояснении, размещенном на сайте так называемого крымского «правительства», сообщает Крым. Реалии.

«Документы о прохождении военной службы в Украине, а также воинские звания для граждан Российской Федерации, проживающих в Крыму и Севастополе, признаны действительными. Соответствующий Указ «О признании действительными воинских званий, документов об образовании граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе и состоящих на воинском учете на территории Республики Крым и города Севастополя, и документов о прохождении ими военной службы» подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 января 2015 года», – сказано в сообщении.

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Постановка на воинский учет подтверждается штампом в паспорте гражданина России. Те, кто не явится в военкомат до 16 марта с соответствующим пакетом документов, будет считаться уклонистом и наказываться штрафом по законам России.

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