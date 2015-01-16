Крымчанам пригрозили штрафами за неявку в военкомат до 16 марта

Об этом говорится в пояснении, размещенном на сайте так называемого крымского «правительства», сообщает Крым. Реалии.

«Документы о прохождении военной службы в Украине, а также воинские звания для граждан Российской Федерации, проживающих в Крыму и Севастополе, признаны действительными. Соответствующий Указ «О признании действительными воинских званий, документов об образовании граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе и состоящих на воинском учете на территории Республики Крым и города Севастополя, и документов о прохождении ими военной службы» подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 января 2015 года», – сказано в сообщении.

Читайте такжеПенсионерам в аннексированном Крыму перестали платить пенсии – СМИ

Постановка на воинский учет подтверждается штампом в паспорте гражданина России. Те, кто не явится в военкомат до 16 марта с соответствующим пакетом документов, будет считаться уклонистом и наказываться штрафом по законам России.