В аннексированной Керчи пенсионеры стоят в очередях за соцвыплатами с 6 утра

Как сообщает Крым. Реалии со ссылкой на kerch.com, в очереди в управление труда и соцзащиты населения часами простаивают сотни стариков.

«Выяснилось, что с понедельника, 12 января, после окончания затяжных праздников вышли на работу сотрудники управления. Ровно в этот же день пенсионеры города стали обращаться за удостоверениями «ветеран труда» российского образца и сдавать документы на получение ежемесячной выплаты. Нюанс в том, что выплата в размере 500 рублей, согласно российскому законодательству, начисляется с момента обращения», – пишет издание.

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Как сообщается, керченские пенсионеры не хотят терять ни одного дня, и ради этого готовы занимать очереди с шести часов утра, выстаивая под кабинетами до самого вечера. При этом, в коридорах нет стульев, чтобы присесть.

«Люди стоят, злятся, ругаются, теряют сознание, чувствуют недомогание, но не уходят», – говорится в сообщении.