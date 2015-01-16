Боевики возобновили штурм Донецкого аэропорта, среди "киборгов" есть раненые - советник президента
11:45, 16 января 2015Общество
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Вчера к полуночи ситуация стабилизировалась, но сегодня с утра боевики снова начали атаку.
Среди "киборгов" есть раненые / Соцсети
С утра боевики возобновили штурм Донецкого аэропорта, есть раненые с украинской стороны.
Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.
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«Вчера к полуночи ситуация стабилизировалась, пришедшее вечером подкрепление помогло восстановить статус-кво», - отметил он.
«Но с утра начался плотный штурм, с нашей стороны раненые (по погибшим информации пока нет). Штурм очень плотный - опять (по некоторым признакам) идут обдолбанные метадоном «орки», - добавил Бирюков.
Допис by Юрий Бирюков.
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