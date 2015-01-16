Новый терминал Донецкого аэропорта находится под контролем украинских военных - штаб АТО

Новый терминал Донецкого аэропорта находится под контролем сил антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеКомбат о бое в донецком аэропорту: Интенсивность огня абсолютная, больше не бывает

«Я уточнял ситуацию по Донецкого аэропорта полчаса назад - ситуация не изменилась, там было затишье», - отметил он.

Также Матюхин констатировал, что «новый терминал аэропорта Донецка находится под контролем сил АТО».

Как сообщал УНАИН, вчера, 15 января, весь день не утихали бои за Донецкий аэропорт между российско-террористическими войсками и силами АТО.