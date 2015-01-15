Боевики угрожают выселением жителям Донецка за "неоплату коммунальных услуг" - СМИ

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Сепаратисты угрожают дончанам в случае неоплаты передавать данные о жильцах в "Донецкую народную республику" для "возможного заселения семей потерявших жилье в результате боевых действий".

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13 января Верховная Рада приняла закон, который запрещает забирать жилье у жителей зоны АТО и переселенцев, а также начислять им штрафы за долги по ЖКХ услугам.