В Днепре начался фестиваль муралов (фото)

В рамках фестиваля участники также разрисуют забор детского дома №1. На нем должны появиться герои сказок.

В Днепре с созданая муралу с изображением украинца-гастарбайтера стартовал фестиваль стрит-арта Mural Fest Dnipro 2018.

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По информации организаторов, в ходе фестиваля команды художников из разных городов Украины нанесут шесть изображений на здания города, сообщает радио Свобода. Первый мурал сейчас начали создавать на Набережной Победы: на стене девятиэтажки изображают гастарбайтера, который стоит возле Эйфелевой башни.

«Тематика актуальна для нашего времени, когда население Украины сокращается, в том числе и за счет миграции. Все муралы, созданные в рамках фестиваля, будут яркие и актуальные, интересные людям», – сказал представитель творческой команды Максим Кравчук.

«На нашем мурале гастарбайтер возвращается. Он уехал, заработал денег, увидел Эйфелеву башню, попутешествовал и возвращается в Украину, чтобы ее развивать», – добавил художник Андрей Йож.

Как рассказали создатели, общая площадь рисунка – более 300 кв м. Контуры наносили фрагментами, используя мощный проектор. Рисуют фасадными красками, смешанными с акрилом, которые, по словам участников фестиваля, выдерживают неблагоприятные погодные условия.

В рамках фестиваля участники также разрисуют забор детского дома №1. На нем должны появиться герои сказок.

В завершение фестиваля организаторы планируют создать аудиогид по муралам Днепра.

В течение нескольких лет в Днепре было создано около 30 муралов. Часть из них была нарисована энтузиастами собственными силами и средствами, часть – финансировалась коммерческими и неправительственными организациями. Несколько появилось в рамках первого фестиваля муралов.