Сегодня военнослужащие инженерных и ракетных войск отмечают профессиональный праздник

Президент поздравил военнослужащих инженерных и ракетных войск с профессиональными праздниками.

Сегодня в Украине отмечают День инженерных войск, а также День ракетных войск и артиллерии.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих с профессиональными праздниками.

Об этом он написал в Facebook.

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«Дело воинов инженерных войск всегда граничит с риском и опасностью, их профессия требует точности, взвешенности, смелости и не оставляет права на ошибку. Спасибо воинам-инженерам за профессионализм и преданное служение государству», - отметил президент.

Кроме того, он отметил героизм и отвагу военнослужащих ракетных войск.

«Проявляя героизм, решительность и отвагу в ожесточенных боях с российским агрессором, украинские артиллеристы подтвердили, что научились хорошо воевать, и российские оккупанты уже не раз почувствовали на себе силу нашей артиллерии. Они – славные потомки своих исторических предшественников – пушкарей казацкого войска, артиллеристов Действенной Армии УНР и Украинской Галицкой Армии», - написал Порошенко.