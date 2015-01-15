Вакарчук в течение года будет выплачивать денежную помощь семьям погибших под Волновахой

Об этом написал сам Вакарчук в сервисе ТвитЛонгер.

"Принял решение оказать денежную помощь семьям погибших в автобусе под Волновахой. Это ежемесячная сумма, которая будет выплачиваться в течение года", - написал он.

Читайте такжеОпубликовано видео расстрела боевиками автобуса под ВолновахойПо его словам, он собирается основать благотворительный проект для поддержки семей погибших во время АТО - как бойцов, так и мирных жителей.

"Мой вклад может стать лишь первым шагом большого благотворительного проекта, цель которого поддержать семьи погибших во время АТО: как мирных жителей, так и воинов, которые защищали Украину. Все детали проекта, который начинает наша команда "Люди Будущего", расскажем чуть позже. Надеемся, что вся страна поддержит его. Будем вместе!", - написал Вакарчук.