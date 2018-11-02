Вода течет по стенам: на Волыни дети учатся в школе с дырявой крышей (видео)

В классах капает во время дождя, а стены покрылись плесенью из-за влажности.

В пгт Маневичи на Волыни ученики вынуждены ходить в школу без крыши.

Еще летом там начали ремонт кровли, но до сих пор не закончили, говорится в сюжете ТСН.

Заведение заливают дожди, по классам расползается плесень. Родители уверены: учиться там опасно. Но районные чиновники никакой проблемы не видят.

"Четвертый этаж по икры был затоплен, множество ведер, в каждом кабинете было три–четыре ведра, которые менялись буквально полчаса", - рассказывает мама школьницы Виктория Фищук.

Течь по стенам продолжает даже когда на улице сухо. Стены покрылись плесенью, обои отпали. Вода добралась и до второго этажа.

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Деньги на ремонт старой школы выделили в конце августа. Прошло два месяца, а кровли и до сих пор нет. Потолок только успели залить бетоном, сквозь который дождь льет в классы. Родители утверждают – все из-за проволочек местных властей и подрядчика. Потому что на двух тысячах квадратных метров крыши работало только двое рабочих.

"Те три классные комнаты, я думаю, до недели времени, ну возможно две, они будут абсолютно пригодны для обучения, абсолютно я не вижу проблему", - заявил председатель Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк.

Дети на учебу пока будут ходить, а тем временем родители закажут независимую экспертизу.

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