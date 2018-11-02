Журналисты разоблачили мошенницу из Одессы, которая "паразитирует" на благотворительности (видео)

Женщина уже не раз была замечена в мошенничестве с благотворительностью.

Журналисты рассказали историю женщины из Одессы, которая занимается мошенничеством на благотворительности.

Об этом рассказывается в сюжете программы Гроши.

Жительница Одессы Татьяна Зарило обратилась в программу «Деньги» еще в июне 2017 года, ведь ее дочь заболела раком. Как выяснилось, документы были фальшивыми. Татьяна оказалась мошенницей. Когда же постарались ее найти – этого сделать не удалось.

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Журналисты наведались к ней домой из-за другого случая: она изменила "образ", стала называть себя Кристиной и собирать деньги для девушки, которая на самом деле лечится от рака и нуждается в помощи. Правда, собирает деньги на собственные счета, тем самым мешая реальной помощи больному человеку.

Сейчас известно, что мошенница ездит на дорогом авто и уже имеет сообщницу в своем промысле.

Эксперты отмечают, что сейчас в сфере благотворительности "крутятся" немалые деньги, а именно около 20 миллионов евро в год.