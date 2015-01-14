На месте кровавой трагедии под Волновахой установили памятный крест

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ”0629”.

Местные жители, которые не имеют никакого отношения к погибшим и раненым, принесли на место аварии свечи и ладанки. Кто-то возложил венок.

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Как сообщал УНИАН, завтра погибших под Волновахой почтят всеукраинской минутой молчания.