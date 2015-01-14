На месте кровавой трагедии под Волновахой установили памятный крест
23:01, 14 января 2015Общество
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На месте трагедии на трассе Донецк-Мариуполь, где вчера осколки снаряда попали в пассажирский автобус ”Златоустовка-Донецк”, военные установили крест.
На месте кровавой трагедии под Волновахой установили памятный крест / 0629.com.ua
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ”0629”.
Местные жители, которые не имеют никакого отношения к погибшим и раненым, принесли на место аварии свечи и ладанки. Кто-то возложил венок.
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Как сообщал УНИАН, завтра погибших под Волновахой почтят всеукраинской минутой молчания.
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