На месте кровавой трагедии под Волновахой установили памятный крест

23:01, 14 января 2015
Общество
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На месте трагедии на трассе Донецк-Мариуполь, где вчера осколки снаряда попали в пассажирский автобус ”Златоустовка-Донецк”, военные установили крест.

0629.com.ua

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ”0629”.

Местные жители, которые не имеют никакого отношения к погибшим и раненым, принесли на место аварии свечи и ладанки. Кто-то возложил венок.

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Как сообщал УНИАН, завтра погибших под Волновахой почтят всеукраинской минутой молчания.

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