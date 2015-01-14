Завтра в полдень состоится минута молчания по погибшим под Волновахой

Об этом говорится в указе президента Украины Петра Порошенко об объявлении 15 января Днем траура в связи с трагической гибелью мирных жителей возле города Волноваха, которое произошло 13 января в результате обстрела пассажирского автобуса террористами, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, в День траура на всей территории Украины необходимо почтить память погибших в 12.00 минутой молчания и приспустить государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

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Кроме того, в указе отмечено необходимость отменить развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внести соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач.