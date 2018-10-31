Кадровый кризис: в Польше работодатели боятся выезда украинцев в Германию - DW

Польский бизнес готов бороться за украинских работников из-за кадрового кризиса.

Девять часов утра. Перед львовским визовым центром - очередь из 30 человек. Охранник говорит, что она еще маленькая. Весной, когда в Европе начинаются сезонные работы, очередь в разы больше. И хотя здесь открывают визы до 18 стран, большинство в очереди - это те, кто хочет открыть рабочую визу в Польшу.

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Как Зеновий Худинович, который в польском Радоме работает уже три года на предприятии, которое занимается ремонтом и строительством дорог. Едет туда снова, потому что условиями доволен. Говорит, что проживание и медицинскую страховку оплачивает работодатель. Рабочие тратят деньги только на питание. А самое главное, за три года его шеф несколько раз поднимал зарплату. "Если, когда я только приехал, он платил мне 8 злотых за час, то теперь за легкие работы, например, укладку плитки, я имею 16 злотых, а на работах на дороге - до 22 злотых", - рассказывает Худинович.

О том, что польские работодатели начали поднимать зарплаты, поддакивают из очереди и другие работники, пишет DW.

Григорий, который едет в Ополе, говорит, что украинских работников начали больше ценить. Работодатель обещал отблагодарить его, если приведет новых работников на их предприятие. А польская строительная фирма Budimex даже объявила на своем сайте, что выплатит вознаграждение любому, кто поможет найти работников на определенные позиции.

Все из-за того, что в Польше - кадровый кризис. К 2020 году, по данным министерства инвестиций и развития Польши, страна потеряет полмиллиона трудоспособного населения. А за десять лет из 20 миллионов необходимых работников в Польше будет только 16 миллионов. Главная причина, по данным министерства, - падение демографических показателей. Другая - выезд польских работников в страны Европы, где зарплаты в несколько раз больше польских. Поэтому борьба за украинцев, как рабочую силу, усиливается.

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По данным исследования под названием "Барометр трудовой миграции", которое подготовила польская компания Personnеl Service, если еще полгода назад украинцы работали в 19 процентах польских фирм, то уже в сентябре - в 23 процентах. Также возросло количество работодателей, которые хотят нанять украинцев. "Заработные платы поляков и украинцев стали ближе. Потребность в кадрах с Востока так быстро растет, что работодатели должны предлагать им привлекательные условия, приближенные к предлагаемым соотечественникам", - рассказывает Луиза Рослонь с Personnel Serwis. Сейчас, по данным компании, треть украинских рабочих получает до 3 тысяч злотых (693 евро) в месяц, еще треть - до 3,5 тысячи. И лишь 15 процентов зарабатывают более 3,5 тысячи злотых (808 евро).

С недавних пор польские работодатели начали ощущать страх из-за конкуренции с работодателями из Западной Европы, в частности, Германии, где политические силы уже согласовали миграционную политику и готовы голосовать.

Поэтому, чтобы удержать украинского работника, польские работодатели начали улучшать условия труда украинцев. Уже сейчас, кроме зарплаты, они предлагают различные бонусы. Почти 38 процентов польских предпринимателей взяли на себя оформление документов, 31 процент - обеспечивают украинцев жильем, 29 процентов - медстраховкой. Впрочем, работодатели не могут изменить сложные административные формальности.

Как сообщал УНИАН, в Польше значительно сократился поток рабочей силы из Украины. По официальным данным, количество украинских рабочих в Польше сократилось на 7% за последние три года.