В Польше значительно сократился поток рабочей силы из Украины - СМИ

До 59% украинцев, работающих в Польше, могут уехать в Германию.

В Польше значительно сократился поток рабочей силы из Украины. По официальным данным, количество украинских рабочих в Польше сократилось на 7% за последние три года, и это число может оказаться больше из-за украинцев, которые пользуются безвизовыми поездками в ЕС.

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Об этом пишет RzeczPospolita. Также издание приводит данные ООН, которая прогнозирует сокращение населения Украины до 36,4 млн человек в 2050 году с 44,2 млн в настоящий момент.

Кроме того, приток украинской рабочей силы в Польшу может остановить открытие рынка труда ФРГ для работников не из Евросоюза. Издание прогнозирует, что до 59% украинцев, работающих в Польше, могут уехать в Германию.

Как сообщал УНИАН, каждый третий баллотировавшийся на местных выборах в Польше украинец получил мандат.