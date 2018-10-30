Для украинцев хотят ввести НДС с иностранных посылок, которые стоят дороже 22 евро - СМИ

Предложение о введении дополнительных налогов на международные посылки, стоимость которых составляет 22 евро, обсуждается во властных кулуарах уже почти месяц.

Министерство Финансов Украины, Государственная фискальная служба предлагают ввести НДС на международные посылки, которые ввозятся в Украину, если их стоимость превышает 22 евро.

Об этом сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщает galinfo.

Предложение о введении дополнительных налогов на международные посылки, стоимость которых составляет 22 Евро, обсуждается в государственных кулуарах уже почти месяц. Оно было озвучено 25 октября в Киеве, во время заседания закрытой рабочей группы по изучению изменений в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

«Предметом встречи было рассмотрение проектов о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы Украины, которые, в случае их принятия, будут иметь негативные последствия для рядовых граждан Украины. А именно: все иностранные посылки, дороже 22 евро, будут облагаться НДС, что автоматически повысит стоимость покупок в зарубежных интернет-магазинах минимум на 20-30%», - рассказал источник.

Александр Москаленко, директор департамента таможенной политики Министерства финансов пообещал прокомментировать ситуацию, но только в случае, если вопросы будут направлены официально в пресс-службу Министерства. Журналисты уже это сделали и ожидают ответа.

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Вячеслав Климов, основатель и владелец «Новой почты» в телефонном разговоре подтвердил информацию о намерении правительства ввести НДС на международные посылки от 22 Евро с 2019 года. Он отметил, что это предложение будет иметь негативные последствия для населения, ведь «избавит его от возможности зарубежного шоппинга». Ожидается расширенный комментарий от пресс-службы «Новой почты».

«Если вдруг депутаты примут ограничения еще и в виде возможности ввозить максимум 3 посылки до 22 евро, в Украине, во-первых, это непосредственно повлияет на покупки рядовых украинцев в зарубежных интернет-магазинах. Во-вторых, существенно увеличатся случаи контрабанды. Люди просто начнут искать нелегальные пути ввоза товаров в Украину вместо того, чтобы платить непонятные новые налоги. Это не будет способствовать наполнению государственного бюджета. Надо еще понимать, что это приведет к девальвации гривны и уменьшению покупательской способности рядового гражданина», - прокомментировал один из акционеров логистической компании Meest China.

Напомним, что с 1 января 2019 в действие должны вступить изменения, предусмотренные законом № 2245, который был принят в декабре 2017 года. Согласно им, каждый украинец сможет получать только три посылки в месяц без уплаты налогов, если их стоимость не превышает 150 евро.

До 31 декабря 2018 действующей является норма, согласно которой каждый гражданин имеет право получить из-за границы, без уплаты пошлины, посылку стоимостью до 150 евро каждая.

Эксперты отмечают, что позиция правительства относительно введения налогов на международные посылки приведет к тому, что украинцам придется платить НДС даже на подарки, которые они получают международной почтой от своих родственников, если стоимость подарка будет превышать 22 Евро.

Введение НДС на посылки негативно отразится на наполнении товарами, прежде всего, массового спроса, внутреннего потребительского рынка, и соответственно, приведет к росту контрабанды. Ведь при рассмотрении законопроектов не учитывается отсутствие в Украине развитой отечественной промышленности, девальвация гривны и уменьшение покупательной способности рядового гражданина. Такое положение дел заставит людей искать нелегальные пути ввоза товаров в Украину, что не будет способствовать наполнению государственного бюджета.

Инициатива правительства выглядит сомнительной и не даст ожидаемого финансового эффекта, ведь повлечет за собой увеличение расходов на администрирование нового налога, - отмечают эксперты. Введение в действие такой инициативы, цепной реакцией повлечет за собой увеличение количества сотрудников государственного аппарата, которые должны будут администрировать весь этот процесс и расходы на содержание которых лягут на плечи налогоплательщиков. Последнее подтверждается опытом США, Канады, Белоруссии и др. В этих странах на администрирование пошлины и налогов на международные посылки государство потратило значительно больше денег, чем получило поступлений в бюджет.