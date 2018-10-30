Больше всего украинцев попадает в трудовое рабство в РФ и Польше – международная организация по миграции

По данным БФ "Каритас-Киев", за годы независимости около 230 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми.

Сейчас Украина входит в топ-10 стран-доноров международных мигрантов в мире. По разным оценкам, количество трудовых мигрантов достигает 4 млн человек. При этом, по информации Центра экономической стратегии, одновременно за пределами страны может находиться около 2,5 млн человек.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире программы "Особый взгляд" на "5 канале" отметил, что 61% граждан Украины, которые за последние 5 лет хотя бы один раз работали за рубежом, делали это нелегально.

"Человек, который выезжает работать нелегально за границу, он становится полностью бесправным. Полностью. Работодатель может не заплатить ему деньги, с ним может что-то случиться. Произойти какой-то случай на производстве, и он будет сам платить за свое лечение. Ему могут не заплатить деньги, его могут депортировать, его могут покалечить, даже намеренно, и человек окажется сам на сам с теми проблемами, которые перед ним появятся", – перечислил он.

Кроме того, не стоит забывать, что трудовое рабство – вообще одна из самых больших проблем современного мира и Украины в частности. По данным Министерства социальной политики и Международной организации по миграции – больше украинцев попадает в трудовую эксплуатацию в Российской Федерации и в Польше.

"На сегодня где-то от 21 до 46 млн человек находится сейчас в рабстве по всему миру. Если мы говорим об Украине, то с 1991 года это где-то 230 тыс. украинцев, пострадавших от торговли людьми. И лишь 1% спасены", – поделилась пугающими цифрами статистики руководитель консультационного центра по противодействию торговлей людьми благотворительной организации БФ "Каритас-Киев" Ирина Бойко.

Каждый украинский нелегал – это уже потенциальный клиент этого благотворительного фонда. Сейчас организация занимается Оксаной – женщина пережила настоящую трагедию в России.

Потерпевшая вспоминает: "Сыну 3 года, я одна, снова беременна, жилья нет своего, обратиться за помощью не к кому. Одна женщина предложила приехать к ней, она написала, что они с мужем граждане России и им нужна домработница...".

Но вместо работы, женщина попала в рабство: "Выяснилось, что у нее нет никакого мужа, у нее трое детей. И у меня моих двое было. Она меня закрыла дома, забрала все документы. Приезжала только раз в неделю. Привозила продукты, которых постоянно не хватало. О зарплате – ни пары с уст".

Спастись удалось украинке чудом – помогли соседи: "Вызвали участкового, он вывел меня с детьми. Соседи, они скинулись деньгами и отвезли меня на вокзал, отправили в Украину".

И хотя прошло уже 3 года, но Оксана до сих пор не может оправиться. И еще – плен в закрытом доме подорвал здоровье ее детей.