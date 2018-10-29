Суд взял под арест мать-убийцу собственных детей (видео)

Задержанная не сможет внести залог.

Дарницкий суд постановил применить в отношении подозреваемой в убийстве двух собственных детей женщины Екатерины Бабкиной ограничительную меру в виде содержания под стражей.

Прокуратура просила об аресте сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает ТСН.

Судья удовлетворила ходатайство обвинения - арест Бабкиной продлится до 25 декабря. Ее защита имеет 5 дней на апелляцию.

Сам суд проходил за закрытыми дверями. Адвокат Бабкиной подала соответствующее ходатайство, потому что жизни подозреваемой угрожали.

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Как сообщалось ранее, женщина утопила в озере 6-летнюю дочь и 5-летнего сына. Отец искал детей, пока его бывшая жена, воспитательница детского сада, во всем не призналась.

Сама подозреваемая в убийстве собственных детей следователям рассказала, что проснулась утром и ей привиделся конец света. Она удалила данные из социальных сетей и телефона. Мобильный выбросила в окно. В полиции говорят, что после развода женщина была в депрессивном состоянии. В случае установления ее вины, ей угрожает пожизненное заключение.