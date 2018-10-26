Судебная реформа в действии: как броварским насильникам-мажорам удалось избежать наказания (видео)

После изнасилования 16-летней девушки, мужчины оплатили минимальный возможный залог - 140 тысяч гривень и вышли из СИЗО.

"Успехи" новой судебной реформы в Украине. В Броварском районе двое мажоров изнасиловали несовершеннолетнюю, их поймали и доставили в СИЗО. Но оттуда их, за то, что они мажоры, под залог выпустили. А выпустила судья, которая не может этого делать по закону. Такое нахальство вызвало почти бунт под судом, но скандальной судьи и ее руководству на это все равно.

Журналисты программы "Гроші" рассказали современную историю справедливости.

Город Бровары. 16-летняя девушка сейчас прячется от людей, потому что не хочет, чтобы ее узнали. Два месяца назад ее заманили к себе домой и изнасиловали двое мужчин. Девушка пыталась позвонить сестре, но не успела - у нее забрали телефон. Девушка со слезами на глазах вспоминает, что когда начала терять сознание, преступники привели ее в чувство, чтобы продолжить свои издевательства.

Через полтора часа насильники, удовлетворив свои животные инстинкты, казалось бы, оставили несчастную. Но нет - все повторилось снова. И все же девушке удалось убежать.

На следующий день насильников арестовали. Адвокат потерпевшей говорит, что у девушки немалые повреждения различных органов тела и оснований для задержания преступников очень много.

Пока шло следствие двое 27-летних мужчин сидели в СИЗО. Но истекал двухмесячный срок, на который суд разрешил их арестовать.

Судья Броварского городского округа Анна Билык в 23.00 рассмотрела ходатайство прокурора о продлении сроков содержания под стражей насильников.

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Мужчины оплатили минимальный возможный залог - 140 тысяч гривень и вышли из СИЗО.

После этого под стенами броварского суда собрались люди на протест и требовали встречи с судьей Анной Билык, которая работает в суде 20 лет.

По решению Апелляционного суда насильников арестовали вновь.

Кстати, год назад НАБУ имело дело с судьей Анной Билык. Тогда, по версии следствия, служитель Фемиды требовал деньги у частного предпринимателя за вынесение так называемого уточняющего решение в его пользу. Проще говоря, деньги за закрытие дела. Свои, так сказать, "услуги" судья оценила в 1 тысячу евро. Собственно во время передачи денег и была разоблачена Билык.

26 октября суд будет рассматривать дело относительно обвинения самой Билык в получении взятки. Этот коррупционный эпизод и в самом деле может стоить ей должности. В отличие от дела пострадавшей от изнасилования. То, что Билык выпустила обидчиков несовершеннолетней сироты, возмущает разве что адвокатов и не равнодушных активистов. Руководство суда до сих пор молчит.