10 лет жизни маньяка Элвиса: журналисты рассказали историю душегуба, который годами держал Украину в страхе (видео)

Целое десятилетие серийный убийца оставлял трупы по Киевской области. И только маленькая ошибка убийцы и большая полицейская удача помогли наконец поймать самого жесткого и самого хитрого серийного убийцу за времена независимой Украины.

В тот вечер Аня спешила домой к маленькому сыну, но позже тело девушки найдет мать на заснеженных склонах лесополосы. Аню изнасиловали и задушили, но эта смерть поставила точку в жуткой ланке ужасных убийств.

Смотрите в сюжете "Украинских сенсаций": кто он - жуткий душегуб по кличке Элвис, который десятилетия держал в страхе Украину, а теперь его дело описана в пособиях по криминалистике. Почему перед изнасилованием он просил своих жертв аккуратно складывать свои вещи рядом. Как его искали и на чем прокололся. А также интервью с жертвой, которая "не может забыть" его половой орган. Почему она до сих пор его ждет и охотится.

Целое десятилетие серийный убийца оставлял трупы по Киевской области. И только маленькая ошибка убийцы и большая полицейская удача помогли наконец поймать самого жесткого и самого хитрого серийного убийцу времен независимой Украины.

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На его счету полсотни ограблений, разбоев и жертв. Сам он говорит о 200 убитых женщинах.

"Боярский" серийный маньяк убивал, чтобы стать похожим на своего кумира - главного убийцу страны Анатолия Оноприенко.

Дело этого убийцы содержит 10 томов. За его головой охотилось больше сотни людей в течение 9 лет. Высшие чины выделяли, без преувеличения, десятки миллионов гривен, чтобы поймать преступника, который держал в страхе целую область.

7 лет назад Юрия Кузьменко пожизненно посадили. В одиночной камере под круглосуточным наблюдением опаснейший убийца отбывает наказание в Роменской колонии № 56.

За решетку его засадил настоящий гроза жестких убийств и маньяков Руслан Сушко - старший следователь Главного следственного управления МВД. Лучший в Украине "волкодав" за считанные часы нашел убийц по-зверски убитой Оксаны Макар. Он расследовал громкие дела "харциського" и "севастопольского" маньяков. Прослужив более 25 лет в органах, Руслан Сушко уволился накануне прекращения существования милиции.

Впервые на телевидении маньяк Элвис и те, кто его поймал, и кто выжил после встречи с ним.