"Он уходил легко": сын Караченцова рассказал о смерти отца

Он рассказал, что успел навестить отца вчера поздно вечером.

Сын актера Николая Караченцова, который скончался сегодня в возрасте 73 лет, Андрей рассказал о последней встрече с отцом.

Он навестил отца в больнице вчера поздно вечером, рассказал он журналистам. Запись разговора опубликована в Telegram-канале Mash.

"Он уходил достаточно легко, не испытывал никакие муки, физическую боль. Может в какой-то степени из-за того, что у него были замечательные врачи, медикаментозно папе помогали. Вчера мне удалось папу навестить, правда, в реанимационном отделении. Вчера в 11 часов ночи я к нему подъехал, а сегодня утром его не стало. Успел вчера вечером с ним пообщаться", - рассказал Андрей.

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По его словам разговаривать Караченцову было уже тяжело, мешала кислородная маска.

"Он открывал глаза, видел, что я приехал. Видно было, что ему как-то приятно и спокойнее стало от моего приезда. Ему было тяжело говорить, но он открывал глаза. Он даже пытался что-то сказать, но была маска на лице, которая подавала кислород. Поэтому, конечно, сказать четко что-то ему было сложно, но в любом случае мы друг друга поняли", - добавил сын актера.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 октября, знаменитый советский актер Николай Караченцов умер в больнице. Актер долгие годы боролся с раком. Последние два дня он был в очень тяжелом состоянии. Этим утром у него отказали почки.