За сегодня боевики уже 42 раза обстреляли позиции силовиков

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Боевики продолжают эскалацию конфликта на Донбассе. За период с 6 до 14 часов сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования уже 42 раза обстреляли позиции наших военных. По-прежнему бандформирования открывают огонь из тяжелого вооружения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛысенко: боевики взяли курс на эскалацию конфликта (карта АТО)Также отмечается, что районами наибольшего обострения являются Донецкий аэропорт и ближайшие к нему населенные пункты, а также передний край на Дебальцевском направлении.

«В районе Донецкого аэродрома под обстрелы террористов попали населенные пункты Пески, Авдеевка, Опытное, Тоненькое, Марьинка, Гранитное, а также сам аэропорт. Здесь боевики применяли минометы, танки, противотанковые управляемые ракеты и тяжелую артиллерию», - сообщают в штабе АТО.