Водителю, который насмерть сбил сестру правозащитницы Ноздровской, вынесли новый приговор

Кроме лишения свободы Россошанскому запретят управлять транспортным средством.

Обуховский районный суд вынес приговор Дмитрию Россошанскому, которого признали виновным в аварии, в которой погибла Светлана Сапатинская – сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской.

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Как передает ТСН, Россошанского лишают свободы на 7 лет и лишают права вождения транспортными средствами на 3 года. Кроме того виновник ДТП должен выплатить компенсацию морального ущерба родителям погибшей – по 300 тыс. грн и отцу, и матери. В амнистии Россошанскому отказали.

Смертельная авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Тогда Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда.

Дело об убийстве вела сестра Сапатинской Ирина Ноздровская и добилась того, чтобы через два года после смертельной аварии Россошанский оказался на скамье подсудимых. Ему был объявлен приговор в виде 7 лет лишения свободы, однако Апелляционный суд этот приговор отменил и вернул дело в суд первой инстанции.

1 января этого года в одной из рек в Киевской области нашли тело Ирины Ноздровской, которая исчезла за несколько дней до этого. Родственники и друзья Россошанского неоднократно угрожали расправой Ирине и ее семье, о чем имеются зарегистрированые уголовные производства.