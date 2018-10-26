День автомобилиста 2018: когда отмечается, история праздника

День автомобилиста получил статус официального государственного профессионального праздника в 1993 году.

День автомобилиста и дорожника традиционно отмечается в Украине ежегодно в последнее воскресенье октября.

В этом году праздник выпадает на 28 октября. Как известно, День автомобилиста получил статус официального государственного профессионального праздника в 1993 году.

13 октября 1993 года в Киеве, первый президент Украины Леонид Кравчук «в поддержку инициативы работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины», подписал Указ № 452/93 «Про день автомобилиста и дорожника».

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Однако праздник отмечали еще в СССР, тогда он назывался День работников автомобильного транспорта. После распада СССР Украина сделал этот праздник общим для работников дорожной отрасли и автомобилистов.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженеров, руководителей автотранспортных предприятий.

Многие украинские автоклубы в этот день проводят свои клубные мероприятия, встречи и слеты.