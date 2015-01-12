Большую украинскую энциклопедию издадут в электронном и печатном виде к 2026 году – указ

Об этом говорится в обнародованном на сайте президента указе о внесении соответствующих изменений в указ от 2 января 2013 года № 1 "О Большой украинской энциклопедии", где речь шла о сроках подготовки и издания энциклопедии в 2013-2020 годах.

Кабинету министров поручено предусматривать во время доработки проекта закона о государственном бюджете на 2015 год, а также при подготовке проектов законов о государственном бюджете на последующие годы расходы на финансирование деятельности в соответствии с обоснованными потребностями государственного научного учреждения "Энциклопедическое издательство", в том числе для подготовки и издания Большой украинской энциклопедии, создания и надлежащего функционирования энциклопедического веб-портала.

Читайте такжеВ России создают свою "Википедию" без "необъективности"

Также правительство должно проработать в установленном порядке вопрос о передаче помещения по ул. Богдана Хмельницкого, 51а, в Киеве, где размещается государственное научное учреждение "Энциклопедическое издательство", из коммунальной в государственную собственность.

Кроме того, Кабмин должен изучить целесообразность и условия передачи в ведание Национальной академии наук Украины госучреждения "Энциклопедическое издательство" и совершенствования условий оплаты труда его работников.