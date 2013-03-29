Большая украинская энциклопедия будет готова в течение 7 лет

Документ в выполнение указа Президента Украины разработал Госкомтелерадио, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

Согласно этому нормативно-правовому акту, Национальная академия наук будет работать над разработкой концепции и словаря энциклопедии, а Госкомтелерадио будет способствовать освещению в СМИ процесса ее подготовки.

План мероприятий предусматривает совместную работу Госкомтелерадио и других центральных органов исполнительной власти, НАНУ, заведений культуры и образования и тому подобное, направленную на его выполнение.

Кроме того, распоряжение регламентирует создание государственного научного учреждения «Энциклопедическое издательство», которое реализует идею сочетания научной и редакционно-издательской деятельности как составляющих одного процесса в подготовке и выпуске указанной энциклопедии и других справочно-энциклопедических изданий.

Учреждение, которое планируется создать на базе государственного специализированного издательства «Украинская энциклопедия» имени М.П. Бажана» и Главной редакции Свода памятников истории и культуры Украины при нем, войдет в сферу управления Госкомтелерадио. Также на протяжении года будет решаться вопрос ее размещения в доме по улице Богдана Хмельницкого, 51а.

Расходы на содержание научного учреждения, а также на капитальный ремонт помещения будут финансироваться из государственного бюджета.

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В соответствии с Указом Президента Украины от 2 января 2013 года № 1 «О Большой украинской энциклопедии», в течение ближайших 7 лет планируется создать Большую украинскую энциклопедию, целью которой станет систематизация и распространение научных знаний о вкладе Украины в мировую историю и культуру. Им также предусматривается разработка плана мероприятий по реализации этого грандиозного издательского проекта, а также реорганизация государственного специализированного издательства «Украинская энциклопедия» имени М.П. Бажана» в научное учреждение.